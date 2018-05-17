В Госдуме готовят зеркальный ответ на американские санкции «из-за ракет»

Американский президент Дональд Трамп поручил государственному секретарю Майку Помпео проработать вариант введения новых санкций против Российской Федерации — решение Трампа, как сообщает Федеральное агентство новостей, обусловлено нарушениями Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, которые якобы имели место со стороны Москвы.Необходимость введения новых санкций против РФ должна быть прописана в специальном докладе, который президент США, как того требует Конгресс, должен представить в ближайшее время.В Москве уже отреагировали на действия американцев. Юрий Швыткин, зампред комитета Госдумы по обороне, заявил, что если Соединенные Штаты Америки задействуют новые санкции против России, то Москва ответит полностью зеркальным образом."Практика показывает, что действующий президент США является человеком, с которым очень трудно договариваться. Но мы, тем не менее, выполняем свою часть Договора о ликвидации РСМД, то есть у Вашингтона нет абсолютно никаких оснований для того, чтобы ужесточать ту и без того жесткую санкционную политику, которая действует против нас. Само-собой, что если США введут против нас новые санкции, то мы ответим тем же", — говорит Швыткин.