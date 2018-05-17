В гробнице римской эпохи в Болгарии нашли панцири черепах

Исследуя римскую семейную гробницу, обнаруженную в конце марта на территории Медицинского университета в болгарском Пловдиве, археологи обнаружили в ней, помимо захоронений людей, останки двух черепах. Это первая подобная находка в Болгарии.

По словам Майи Мартиновой из Археологического музея Пловдива, черепаха в античности была связана с богом Гермесом, выступавшим в том числе и в функции проводника душ умерших. Согласно гомеровскому гимну, Гермес соорудил из панциря черепахи первую лиру. Известно, довольно много изображений Гермеса с черепахой в руках. «Некоторые исследователи считают, что изображения Гермеса с черепахой связаны с убеждением, что мертвая черепаха, как и душа умершего человека, переходит в загробную жизнь, - говорит Майя Мартинова. – То есть черепаха напрямую связана с Гермесом-Психопомом и бессмертием души».

Рассказала исследовательница и о других результатах раскопок. «Могила, которую мы нашли в этом году, представляет собой самый распространенным тип захоронения – кирпичную гробницу с плоской крышкой, в данном случае сделанной из плоских гнейсовых плит. Она ориентирована по линии на север – юг, с небольшим отклонением на северо-восток. На дне гробницы была “подушка” из кирпича, – рассказывает Мартинова. –По нашему первому впечатлению, гробница не была вскрыта, но после того, как мы расширили зону работ и раскопали весь объект, выяснилось, что крышка была повреждена в южной части, значит кто-то здесь побывал до нас. Вероятно, это произошло еще в древности».

В гробнице находились кости двух взрослых и одного ребенка в возрасте 10-11 лет. Археологи считают, что они были родственниками, но это может быть окончательно подтверждено только после успешного выделения и анализа ДНК. Также в гробнице были найдены монеты, которые позволили уточнить дату ее постройки. Монеты отчеканены Филиппополе (древнее название Пловдива) и Траянополе (современный Александруполис на северо-востоке Греции) во времена правления императоров Каракаллы (198 – 217 годы) и Гелиогабала (218 – 222 годы).