В Кемерово возобновили демонтаж ТРЦ «Зимняя вишня»

Утром 17 мая рабочие возобновили демонтаж здания кемеровского торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», сгоревшего в конце марта. Во время возобновления работ у здания ТРЦ присутствовали сотрудники Следственного комитета Российской Федерации, никаких претензий в связи с возобновившимся сносом они не предъявляли, сообщил «Интерфаксу» и.о. замглавы Кемерово Леонид Иванов. Снос здания начался по договору с собственниками.

Адвокат Дмитрий Малинин, представляющий интересы ряда собственников и арендаторов ТРЦ, при этом сообщил, что вызвал наряд полиции, чтобы выяснить, на каком основании возобновились работы и кто их выполняет.

Снос зданий комплекса ТРЦ «Зимняя вишня» начался утром 15 мая. Позже в тот же день СКР приостановил работы, так как 30 марта было вынесено постановление о признании комплекса зданий вещественным доказательством.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Трагедия унесла жизни 60 человек, в том числе 41 несовершеннолетнего.