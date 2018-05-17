В Китае официально представили первый в мире смартфон, который получил 1 терабайт памяти (ФОТО)

Китайская компания Smartisan анонсировала первый в мире смартфон, который получил 1 ТБ флэш-памяти. Гаджет оснащён 6,17-дюймовым дисплеем с разрешением 2242х1080 точек (18,7:9) и вырезом под фронтальную камеру.Smartisan R1 получил процессор Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной памяти, аккумулятор ёмкостью 3600 мА•ч с поддержкой технологии QuickCharge 4+ и беспроводной зарядки Qi, разъём USB Type-C, фронтальную камеру с разрешением 24 Мп (f/2,0) и сдвоенную основную камеру с сенсорами Sony на 12 Мп (f/1,8) и 20 Мп (f/1,75). Габариты аппарата 153,3х74,5х7,9 мм, масса 170 г.Smartisan R1 можно заказать за 1388 долларов. Кроме того, производитель предлагает и другие модификации смартфона: с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти (550 долларов), с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти (628 долларов) и с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти (705 долларов).После анонса Smartisan R1 вице-президент Lenovo Чан Чэнь заявил, что компания планирует выпустить смартфон Z5 с 4 ТБ внутренней памяти в июне 2018 года.