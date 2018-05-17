В Краснодар поступил новейший мобильный автономный комплекс отбора граждан на военную службу по контракту

Мобильный комплекс отбора (МКО) на военную службу по контракту поступил в пункт отбора в Краснодаре. Специалисты для работы на этом оборудовании уже прошли обучение на базе главного управления кадров Минобороны России.

МКО состоит из мобильного пункта на базе шасси КамАЗ-43118 и информационно-сценического модуля, установленного на прицепе НЕФАЗ, предназначен для проведения информационно-агитационных мероприятий, мероприятий отбора на военную службу по контракту.

Комплекс позволяет за 6-8 часов работы персонально провести мероприятия отбора со 100-140 кандидатами, а профессиональное тестирование с использованием программных методов до 20 человек.

Кузов переменного объема обеспечивает оперативную трансформацию мобильного пункта в помещение площадью 31 квадратных метров с возможностью размещения до шести автоматизированных рабочих мест.

Перевод оборудования из транспортного в рабочее положение осуществляется за 30 минут.

Использование мобильных комплексов позволит существенно повысить зрелищность и интерес граждан к проводимым мероприятиям информационно-агитационной работы по привлечению на военную службу по контракту, а также обеспечит возможность автономной работы специалистов пунктов отбора в удаленных населенных пунктах Кубани.