В Литве призывают запретить георгиевскую ленту

В Литве группа консервативных депутатов из партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» предложили запретить георгиевскую ленту в стране. По их мнению, лента может стать частью провокаций и межэтнической розни.

«С целью предотвращения возможных провокаций и разжигания нетерпимости на национальной почве, в чем заинтересована современная Россия, предлагаем ввести изменения к Закону о собраниях и Кодексу об административных нарушениях, суть которых — причисление Георгиевской ленты к нацистским и коммунистическим символам». Об этом говорится в заявлении депутатов, передает Польское радио.

Инициаторы изменений напомнили, что георгиевскую ленту в Литве начали массово использовать в 2005 году как символ победы СССР над нацистской Германией, и предложили внести изменения в Закон об общественных собрания и Кодекс административных правонарушений, причислив георгиевскую ленту к запрещенным нацистским и коммунистических символам.

Законопроект предполагает, что распространение георгиевских лент, их использование во время массовых мероприятий или в общественных местах будет наказываться штрафом в размере от 150 до 300 евро. Из 76 депутатов сейма 41 поддержал законопроект.

Депутаты отметили, что после аннексии Крыма и действий России на востоке Украины, значение двухцветной ленты было дискредитировано — российские солдаты, которые воюют на территории Украины и пророссийские сепаратисты используют эти ленты как опознавательный знак.