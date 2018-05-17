В Минздраве сообщили о росте заболеваемости корью

Количество заболевших корью за прошлую неделю в Украине значительно возросло. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава, за 19-ю неделю 2018 года корью заболели 1407 человек: 651 взрослый и 756 детей. Количество новых случаев заболевания за последнюю неделю выросло. Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Винницкой, Волынской, Киевской, Львовской, Луганской, Ровенской, Черниговской области, а также в Киеве», – сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в марте в Житомире 21 военнослужащий заболел корью.

Фото: Likar.info