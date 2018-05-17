В Оренбуржье стартовали соревнования войсковых разведчиков ЦВО

100 лучших разведчиков Центрального военного округа задействовано в конкурсе Арми-2018 «Отличники войсковой разведки», стартовавшем в Оренбургской области.

В состязаниях принимают участие команды соединений и воинских частей, дислоцированных на Урале, в Поволжья, Сибири, а также российской военной базы в Таджикистане.

Соревнования охватывают весь спектр задач современного разведчика. Военнослужащие при помощи новейшего комплекса разведки, управления и связи «Стрелец» определяют координаты заданного объекта, а затем, в составах групп, соревнуются в скрытном выдвижении к цели и доставке боеприпасов под огнем противника.

Также разведчикам предстоит на скорость готовить к работе радиостанцию и демонстрировать навыки оказания первой помощи и эвакуации условно раненого.

По результатам первого дня состязаний лидерство захватили разведчики танковой дивизии, дислоцированной на Урале.

Соревнования завершатся 20 мая, по их итогам будет сформирована сборная команда ЦВО для участия во всеармейском этапе конкурса.