В Подмосковье запретили продавать подросткам вейпы

Московская областная дума приняла закон, запрещающий продавать подросткам вейпы (электронные испарители) и жидкости к ним, сообщает RNS.

В соответствии с законом штрафы за продажу электронных сигарет подросткам для предпринимателей составят от 3 до 5 тысяч рублей, для организаций — от 100 до 150 тысяч рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 до 50 тысяч рублей.

Председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев отметил: «Сегодня Московская областная дума завершила двухлетний этап нашей работы по ограничению продажи вейпов. Еще в 2016 году мы выступили с инициативой на региональном уровне, не дожидаясь поднятия темы федеральными структурами, принять свои законы, которые позволили бы оградить наших детей, на здоровье которых вейпы оказывают наиболее отрицательное влияние».