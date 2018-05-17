В Польше задержали «участницу гибридных действий» из России

Агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданку РФ Екатерину Ц., которая, как утверждается, была участницей «гибридных действий». Об этом передает Польское радио.

По словам пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Станислава Жарина, задержанная россиянка находилась в Польше с 2013 года. В ближайшее время она должна быть выдворена из Польши.

Кроме Екатерины, запретили въезд на территорию Польши еще четырем лицам. Всем пятерым инкриминируют участие в разжигании польско-украинской вражды, подрыве польской точки зрения на историческую политику и замене ее на «русскую точку зрения».

«Из материалов Агентства внутренней безопасности следует, что эти пять человек осуществляют на территории Польши враждебную деятельность. Отсюда решение о задержании и удалении Екатерины Ц. и о четырех дополнительных ходатайствах по делу запрета въезда на территорию Польши», – сказал Жарин.

Ранее вице-премьер-министр Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что президент РФ Владимир Путин уверенно гибридизирует весь мир.

Фото: PAP