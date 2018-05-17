В России может появиться Кодекс историка

Научное историческое сообщество России может получить кодекс профессиональной этики. Об этом сообщил один из разработчиков концепции, директор Института истории и политики Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Алексей Ананченко, передаёт ТАСС. Читайте по теме

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«Историческое знание является вариативным, оно включает в себя смысловые и оценочные элементы, в отличии, например, от физики. И очень важно понимать, что это знание может воздействовать на общество разрушающе, примером чего являются сценарии «цветных революций»», — сказал Ананченко.

По его словам, авторы концепции поставили целью позитивное использование исторических знаний в обществе, не искажая и не замалчивая те или иные исторические события.

В предварительном варианте Кодекса указывается на важность ответственности историков перед обществом и отказ от намеренных фальсификаций исторических фактов.

«Мы, представители профессионального исторического сообщества, ученые, преподаватели, исследователи, эксперты, понимая нашу ответственность перед обществом, признавая важность формирования единых правил и норм профессионального поведения, принимаем данный Кодекс. Принимая данный Кодекс, мы утверждаем, что есть определенные этические нормы, которых мы должны придерживаться в своей профессиональной деятельности», — сказано в проекте. Читайте по теме

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Авторы документа считают, что ученый-историк должен всегда отстаивать историческую правду, основываться на принципах беспристрастности и объективности, отказаться от намеренного искажения выводов, создания псевдоисторических теорий, публикации ложных фактов и сведений.

Также профессиональные историки не должны допускать распространения информации, направленной на «пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды».

Ананченко не уточнил, когда Кодекс историка войдет в обиход научного сообщества. «Не могу сказать о реальных перспективах, но вот обсуждение вполне реально. Мы посмотрим, насколько взволнует профессиональное сообщество эта концепция, какой она вызовет интерес и желание ее обсуждать и принимать», — сказал он.

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