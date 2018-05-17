В соцсети жители ОРДО показали жуткие фото последствий остановки насосов шахты «Юнком»

В соцсетях жители оккупированного Енакиево выложили фото одного из пересохших водоемов города.
Так, в одном из сообществ в соцсети люди отмечают: «Последствия остановки насосов шахты Юнком».
Под фото другие пользователи отмечают:
«Вывод- край гибнет и экономически, и экологически в самой народной и справедливой республике»
«Я как-то советским ученым верю больше, чем каким то ДНРовским, не просто так эту воду откачивали…»
«Толи еще будет… Твари одним словом»
«Это только первая сторона медали. Другая сторона — это куда попрет та вода, которая ушла с этих русел»
Фото: