В Турции прошел конкурс Miss Apollon 2018

Финал ежегодного конкурса красоты Miss Apollon 2018 состоялся в Турции рядом с курортным городом Дидим. Организатором конкурса традиционно выступило модельное агентство Volga Models (город Чебоксары), которое также является главным организатором всероссийских проектов «Мисс Туризм России» и «Мисс Бикини России».

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В этом году конкурс «Мисс Аполлон» проводился в 10-ый раз, и в честь юбилея этого проекта на конкурс были приглашены участницы из 9 стран Европы и Азии, в том числе из Чехии, Сербии, Казахстана, Литвы, Грузии. В течение 9 дней 20 участниц конкурса «Мисс Аполлон 2018» наслаждались пребыванием в одном из лучших пятизвездочных отелей побережья Эгейского моря Venosa Beach Resort and Spa, не забывая и о репетициях к финалу, экскурсиях, фото- и видеосъемках для СМИ Турции.

В финале конкурса, который состоялся в том же отеле пребывания участниц, победила представительница России из города Новочебоксарск Евгения Матвеева. В пятерку лучших также попали: Александра Николаева из Чебоксар, Виолетта Мелованова из Волгограда, Зульфия Шарафеева из Казани и Тата Тектурманидзе из Грузии.