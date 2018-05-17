В Украине начал работать Apple Pay

В Украине начала работать система бесконтактных мобильных платежей Apple Pay, которая на данный момент доступна лишь в ПриватБанке. Об этом сообщил в Facebook министр финансов Александр Данилюк.

«Apple Pay в Украине! С сегодняшнего дня ПриватБанк запустил этот популярный в мире сервис платежей», – написал он.

По мнению министра, запуск Apple Pay – еще один показатель того, что украинский рынок является привлекательным для ведущих мировых инновационных компаний.

Напомним, в январе Google сообщила о запуске платежной системы Google Pay.

Фото: Macworld