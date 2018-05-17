Ван Гардерен выиграл 4-й этап велогонки "Тур Калифорнии" и возглавил общий зачет

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Американец Тиджей ван Гардерен из команды BMC стал победителем четвертого этапа многодневной шоссейной велогонки Мирового тура UCI – "Тур Калифорнии", проходящей по дорогам одноименного штата в США.

В среду ван Гардерен показал лучшее время в индивидуальной гонке с раздельным стартом на 34,7 километра, на семь секунд опередив своего партнера по команде новозеландца Патрика Бевина, ставшего вторым. Тройку замкнул британец Тео Гэйган Харт (отставание – 32 секунды) из Sky. Лучшим из россиян стал Павел Сиваков (Sky), занявший 16-е место с отставанием в 1 минуту 16 секунд.

В генеральной классификации лидерство захватил ван Гардерен (общее время – 12 часов 50 минут 55 секунд), сместив на вторую позицию колумбийца Эгана Берналя (+23 секунды) из Sky. На третью строчку вышел еще один колумбийский велогонщик Даниэль Мартинес (+37 секунд) из Cannondale-Drapac. Сиваков (+6 минут 38 секунд) располагается на 28-м месте в "генерале".

Следующий этап "Тура Калифорнии" протяженностью 176 км пройдет в четверг.