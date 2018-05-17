ВАЖНО: ВСУ заняли демилитаризованную зону в ДНР (КАРТА)

ВСУ продвинулись почти на 2,5 км вглубь демилитаризованной зоны в районе села Петровского, где в октябре 2016 года в соответствии с решением минской Контактной группы было произведено разведение сил и средств. Об этом сегодня заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«По информации, предоставленной ВС ДНР (см. карту-схему), силы ВСУ в районе участка разведения № 3 осуществили передвижение вглубь на 2,4 км. В результате данного маневра расстояние между сторонами сократилось и составляет от 950 м до 1700 м», — отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что командование ДНР на участке разведения сил и средств постоянно наблюдает оборудование новых позиций украинских военных. Так, были обнаружено несколько позиций ВСУ, находящиеся от Петровского на дистанции от 800 метров до 1,5 километров. На вооружении украинских военнослужащих — крупнокалиберные пулеметы и гранатометы.