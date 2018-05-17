Вертолетчики ВСУ провели учения вблизи линии разграничения на Донбассе

Вблизи линии разграничения на Донбассе проведено практическое авианаведение украинских экипажей Ми-24 по условным целям противника.Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.В рамках проведения операции Объединенных сил впервые прошли учения авиационных наводчиков по наведению экипажей Ми-24 по наземным целям.Во время отработки практических действий командир механизированного подразделения осуществляет запрос на огневую поддержку с воздуха. Передовые авиационные наводчики из состава группы боевого управления дают целеуказания экипажам боевых вертолетов, на максимальной скорости заходят на цели противника и условно их уничтожают.По словам начальника армейской авиации операции Объединенных сил, командование придерживается Минских договоренностей в полном объеме и проводит тренировки без реального применения авиационного вооружения. Однако, в случае обострения обстановки на линии соприкосновения, армейская авиация готова выполнять задачи по назначению в полном объеме.