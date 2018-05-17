Viber взвинтил цены на рекламные рассылки

Мессенджер Viber — второй по популярности в России (после WhatsApp) — резко поднял тарифы на сервисные рассылки, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на клиентов компании.

Например, «Ростелеком» вынужден платить 68 копеек за сообщение вместо прежних 18 копеек, то есть цена выросла более чем втрое.

Причина такого скачка цен, по мнению участников рынка, — стремление владельцев мессенджера монетизировать его популярность за счет рекламы и рассылок крупных компаний. Однако, подчеркивают эксперты, столь высокие тарифы сделают канал Viber менее доступным для мелких компаний.

Рассылка в Telegram, Facebook и «ВКонтакте» стоит 62 копейки за сообщение, СМС — 15 копеек, следует из тендерной документации «Ростелекома».

По словам знакомого с условиями тендера источника, штаб-квартира Viber повысила цены ради «борьбы с возросшим рекламным трафиком от b2b-аккаунтов». Некоторые компании обратили внимание на изменение тарифов мессенджера еще минувшей осенью, но тогда оно затронуло только Москву и Санкт-Петербург. Ряд работающих там компания вскоре после этого отказались от использования рассылок Viber и перешли на собственных чат-ботов в этом мессенджере.

Представитель Viber Яна Рожкова заявила, что стоимость сервисных сообщений «эволюционирует вместе с рынком», который «находится под влиянием различных факторов».

По данным на март 2018 года, в России Viber используют 19,8 млн человек (в месяц), его доля на рынке рассылок — около 17%.