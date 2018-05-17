В Крыму арестовали капитана задержанного украинского судна

Капитан украинского судна арестован в Крыму за браконьерство.

Об этом говорится в сообщении ФСБ, поступившем в РБК.

«В отношении капитана судна, гражданина Украины Новицкого В.В., по факту незаконной добычи морских биоресурсов в исключительной экономической зоне Российской Федерации возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Траулер ЯМК-0041 задержали 4 мая. Он ловил в российских водах камбалу-калкана, вылов которой запрещен в период с 25 апреля по 5 июня. У моряков, согласно сообщению ФСБ, изъяли более 9 км сетей. 161 камбалу, трёх акул-катранов и четырёх травяных крабов выпустили в море. 46 дельфинов, 17 камбал и две акулы погибли. Против капитана судна возбудили дело о браконьерстве.