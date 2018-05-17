Глава канадского МИД Христи Фриланд осудила строительство моста, заявив, что тот способствует упрочнению «незаконного владения Россией полуострова».

Российский сенатор Франц Клинцевич в разговоре с Федеральным агентством новостей подчеркнул, что россиянам не стоит обращать внимание на заявление Канады. Крымчане в 2014 году сами выбрали свою судьбу. Они сами решили присоединиться к РФ. Теперь Москва может обустраивать полуостров, как ей угодно.

Тем более, что строительство Крымского моста пойдет на пользу жителям региона. Благодаря ему Крым сможет принять больше туристов, на полуостров пойдут грузы, а людям не придется стоять по 15 часов в очереди на паром. Тем временем слова Фриланд скоро забудутся. Ведь Канада просто поддерживает русофобскую политику Вашингтона.