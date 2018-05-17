Вознесение Господне: в чем суть праздника и что нельзя делать в этот день, рассказали священники

Один из главных церковных праздников — Вознесение Господне – отметят в этот четверг православные христиане. Этот праздник не имеет постоянной даты и всегда приходится на сороковой день после Пасхи. Во всех храмах России сегодня пройдут торжественные богослужения. В московском храме Христа Спасителя Божественную литургию совершит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В Библии сказано, что Иисус Христос сорок дней после воскресения пребывал на земле и напутствовал учеников. Когда этот срок вышел, он встретился с апостолами в Иерусалиме и на их глазах вознесся на небо. Жизнь Христа была посвящена служению людям и преодолению тяготения человеческого зла.

В день Вознесения Господня, как и в другие церковные праздники, верующие отправляются на церковную службу, стараются причаститься и исповедаться. В этот день нельзя ссориться и ругаться с близкими, бросать мусор и плевать на землю, считается, что «можно попасть в Христа, который приходит в дома под видом нищих». Нежелательно делать уборку в доме, лучше провести этот день в семейном кругу, соблюдая мир и спокойствие.

Согласно учению Церкви, перед тем, как вознестись на небо, Христос пообещал апостолам скорое послание на землю Святого Духа. На 50-й день после Пасхи Православная церковь отметит это событие в День Святой Троицы, или «Пятидесятницы».