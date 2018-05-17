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» » ВС предложил ограничить разрешение не мотивировать судебные решения

ВС предложил ограничить разрешение не мотивировать судебные решения


Добавлено: 17 май 2018 в 14:13, Категория: Новости на сегодня
ВС предложил ограничить разрешение не мотивировать судебные решения

Верховный суд РФ доработал проект поправок, внесенных в Государственную Думу в феврале, в части представления судами мотивированных решений. Предлагается расширить перечень дел, по которым написание мотивировочной части обязательно, сообщает РБК.

Изменения должны быть внесены в Гражданский и Арбитражный процессуальные кодексы, а также в Кодекс административного судопроизводства.

В проекте указано, что при обязательном написании мотивировочная часть решения должна быть составлена в течение десяти дней. И в этот же срок – «по собственной инициативе».

В прежней редакции предлагалось разрешить судам не писать мотивировочную часть решения по всем гражданским или административным делам, если того не требуют стороны.

Чтобы ускорить и упростить рассмотрение гражданских и административных дел, с судов предлагается снять обязанность уведомлять стороны о принятии и движении исков, а представлять интересы сторон в суде должны будут только профессиональные юристы с соответствующим образованием.


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Добавлено: 17 май 2018 в 14:13, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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