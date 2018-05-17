Все, что человек создает без Бога, не может размножаться

Беседа с протоиреем Валерианом Кречетовым.

«Человек, об этом не говорят обычно, это факт, ничего не создал, что бы размножалось само собой. Ничего. Более того, когда он начинает вмешиваться, и то, во что он вмешивается, в творение Божье, и то перестает размножаться. Это факт. У нас на это не обращают внимание. О чем можно говорить, чтобы что-то создать без Бога? Тем более создать в жалком основании человеческого ума. Человеческий ум – он ограничен же. Почему кибернетика, из которой вылезла вся технократия, была лженаукой? Потому что в основе ее лежал такой принцип: творение не может быть умнее творца. Машина не может быть умнее человека. Неужели люди не понимают, что все эти программы – шоры?»

https://ivan4.ru/studiya-ivan-chay/archpriest_valerian_krechetov_in_the_studio_ivan_tea/