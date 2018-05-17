Все специалисты физподготовки ЗВО успешно прошли ежегодную аттестацию

Все специалисты физической подготовки Западного военного округа (ЗВО) от соединений, объединений, воинских частей и Балтийского флота успешно прошли ежегодную аттестацию на базе мотострелкового соединения в Воронежской области.

Сбором руководили офицеры Управления физической подготовки и спорта Вооруженных Сил Российской Федерации и преподаватели Военного института физической культуры.

Более 120 специалистов физподготовки сдали нормативы по теоретической, методической и физической подготовке, организации и проведению занятий с личным составом. Также они на практике продемонстрировали высокую личную физическую готовность, выполнив упражнения на быстроту, силу и ловкость.

Кроме того, участники сбора провели товарищескую спартакиаду по футболу и волейболу. Первое место заняли специалисты общевойсковой армии, на втором месте авиационное объединение, замкнули тройку призеров специалисты Балтийского флота.

По завершении сбора начальники физической подготовки соединений и воинских частей округа ознакомились с новыми требованиями руководящих документов и главными направлениями их работы в новом периоде обучения.