ВВС Израиля ударили по позициям ХАМАС в секторе Газа

Израильская военная авиация нанесла сегодня, 17 мая, удар по северной части сектора Газа, где расположены позиции ХАМАС.

«Наши истребители поразили террористические цели ХАМАС в северной части сектора Газа. Четыре из них относятся к военному комплексу террористов, еще три связаны с производством оружия», — сообщила пресс-служба армии Израиля в Twitter.

В сообщении подчеркивается, что авиаудары были нанесены в ответ на пулеметный обстрел израильского города Сдерота и «несколько инцидентов со стрельбой» против израильтян в течение вчерашнего дня.

Ожесточенные столкновения между палестинцами и израильскими военными начались в секторе Газа в понедельник, 14 мая, из-за официального переноса посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

По последним данным, в ходе столкновений погибли более 60 жителей Палестины, ранены свыше 2,8 тысячи человек.