Вышедший из строя спутник ГЛОНАСС удалось восстановить

Вышедший из строя в середине апреля аппарат российской навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС удалось восстановить. Космический аппарат находился на орбите уже девять лет при гарантированном сроке активного существования в семь лет, и через неделю он снова войдет в строй, сообщил РИА Новости генеральный директор спутникостроительного предприятия «Информационные спутниковые системы им. Решетнева» Николай Тестоедов.

Был сбой по одной из систем, но сейчас он включен и будет набирать статистику в течение восьми дней, чтобы вернуться в группировку, рассказал Тестоедов.

17 июня планируется запуск следующего навигационного аппарата для пополнения орбитальной группировки ГЛОНАСС, после чего отремонтированный спутник будет выведен в орбитальный резерв.