WADA назвало условие восстановления РУСАДА

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) даст рекомендации по восстановлению в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА), когда изучит письменный ответ России на доклад Ричарда Макларена. Исполнительный комитет и совет учредителей WADA уже получили официальное письмо от России с позицией по докладу Макларена, однако не успели с ним ознакомиться. Об этом сообщил ТАСС руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков.

Процесс выполнения дорожной карты по восстановлению РУСАДА может быть завершен только после выполнения всех условий, в том числе, полного признания выводов комиссии Ричарда Макларена о системном использовании допинга и предоставления доступа к пробам, которые опечатаны Следственным комитетом РФ в рамках расследования по уголовному делу, отмечает комитет.

WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации в ноябре 2015 года, позднее организации согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА. 27 июня 2017 года WADA объявило о допуске РУСАДА к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением Британского антидопингового агентства.