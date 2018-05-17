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Японцы переизобрели пишущую машинку 


Добавлено: 17 май 2018 в 02:34, Категория: Технологии
Японцы переизобрели пишущую машинку 
Японский стартап King Jim открыл сбор средств на производство складной пишущей машинки. Идея вокруг pomera заключается в том, чтобы дать пользователям портативное устройство с монохромным экраном и раскладывающейся QWERY-клавиатурой, которое они могли бы носить с собой и начать печатать в любой момент.

Пока аппарат существует на стадии работающего прототипа. В Японии модель DM30, которая финансируется на Kickstarter, выходит в следующем месяце.
Если компания не успеет собрать $90 тысяч за оставшиеся 29 дней (пока привлечено чуть больше $10 тысяч), машинка не появится на международном рынке.
King Jim производит карманные пишущие машинки около десяти лет. Одна из первых моделей, вышедших в 2008 году, оснащалась 128 килобайтами памяти и 4-дюймовым VGA-дисплеем. Новинка, DM30, располагает 6-дюймовой панелью на электронных чернилах (E Ink) с разрешением SVGA (800х600), 8 ГБ встроенной памяти и портом USB 2.0.

Двух батареек AA ей должно хватить на 20 часов работы. Набранный текст можно быстро перенести на смартфон или компьютер, отсканировав QR-код или подключив microSD-карту. Весит pomera около 450 граммов без учета элементов питания.
Серийное производство pomera DM30 запланировано на октябрь. Поставки начнутся в ноябре. В розницу машинка будет продаваться за 55 тысяч иен (~$499), но пользователи Kickstarter могут оформить предзаказ за 38 500 иен ($349).

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Добавлено: 17 май 2018 в 02:34, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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