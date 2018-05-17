Юля Самсонова вспоминает свой первый визит на «Дом 2»

Ну что ж, продолжение нашего знакомства следует. Так мы провстречались несколько месяцев, Лёша настаивал на том, чтобы я пришла к нему, но мне этого совершено не хотелось, я наверное более застенчивый человек, и такой публичности мне не хотелось. Он пригласил меня просто съездить в гости, я приняла приглашение. Заехал за мной днём, как сейчас помню на мне была скромная блузка, джинсы, туфли на высоких каблуках и минимум макияжа (тогда я думала, не буду наряжаться, а то подумают вырядилась). Ехали всю дорогу болтали ни о чем, и он даже не предупредил, что знакомство с его товарищами по телепроекту будет не таким простым. Мы подъехали к воротам, на нас одели петли (микрофоны) я даже не успела спросить зачем, ворота открылись, и я чуть не упала в обморок. Сейчас мне конечно смешно, тогда я жутко растерялась. Ну что продолжать? И да, до какого момента Вам рассказывать историю? До того, как я пришла к нему?
АктуальноRenault готовит миниатюрный кроссовер-однобазник Kwid - 12:33 Сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина - 12:34 СМИ анонсировали назначение Суркова полпредом в Приволжье - 12:34 В киевский офис Russia Today ворвались неизвестные - 12:34 В ЕР посулили наказывать все банки за умышленное исполнение санкций - 12:35 Роскомнадзор отказал Telegram в праве оспорить решение суда - 12:35 МИД Франции счел высказывания Кадырова о теракте в Париже недопустимыми - 12:35 Виктор Литвинов был уверен в победе - 12:42 Самая скандальная королевская свадьба: теперь и отец Меган Маркл не приедет на - 12:47 Климкин обратился к украинцам по поводу ЧМ-2018 в России - 13:21 Госдума поддержала законопроект об ответе на санкции США - 13:27 В Германии рассказали, как Трамп оскорбил канцлера Меркель - 13:34 Победительница «Евровидения-2018» предпочла гей-парад премии «Муз-ТВ» - 13:40 Нидерланды отказались от ПО Касперского из-за «программы кибератак» - 13:40 Кремль возмутился действиями СБУ в отношении российских СМИ - 13:41 Госдума одобрила законопроект о контрсанкциях с оговорками - 13:41 Песков признался в непонимании ситуации с решением суда по Telegram - 13:41
Новости » Шоу-бизнес » Юля Самсонова вспоминает свой первый визит на «Дом 2»
Юля Самсонова вспоминает свой первый визит на «Дом 2»
Добавлено: 17 май 2018 в 11:49, Категория: Шоу-бизнес
Материалы по теме:
Юля Самсонова вспоминает, как они проводили время вместе с Алексеем в первые месяцы после знакомства
Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 17 май 2018 в 11:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
Добавить комментарий
Популярное на сегодняеще новости
Новости Россииеще новости
Новости шоу-бизнесаеще новости
Новости политикиеще новости
Новости экономикиеще новости
Новости обществаеще новости
Происшествияеще новости
Новости Украиныеще новости
Мировые новостиеще новости
Лента новостей
ВВС Израиля ударили по позициям ХАМАС в секторе Газа - 11:20 Viber взвинтил цены на рекламные рассылки - 11:20 Вышедший из строя спутник ГЛОНАСС удалось восстановить - 11:19 В Кемерово возобновили демонтаж ТРЦ «Зимняя вишня» - 11:19 В Украине начал работать Apple Pay - 11:07 Эксклюзивная трансляция церемонии закрытия Каннского фестиваля на «Кино ТВ» - 11:06 Как принцесса Шарлотта относится к своему новорожденному брату - 11:00 Можно ли покупать новостройки по акциям? - 10:57 Луценко назвал три главные проблемы Украины - 10:48 Следком России завели дело на Конституционный суд Украины - 10:42 В Госдуме готовят зеркальный ответ на американские санкции «из-за ракет» - 10:35 Генсек НАТО: Россия готова применить силу, мы это поняли - 10:27 «Поделимся опытом»: Москва «троллит» Лондон предложением помочь с мостом через Ла-Манш - 10:21 «Сильнодействующее средство»: Зачем мы держим наготове «Калибры» - 10:14
Последние новости
Невеста или принцесса: стоит ли искать отличия? - 12:30 СБУ объявила в розыск боевиков, пытавших украинских пленных на Донбассе - 12:27 Воля крымчан - закон: Клинцевич ответил на заявление Канады о Крымском мосту - 12:14 Лория и Брызгалов не сыграют за "Анжи" в стыковых матчах из-за травм - 12:13 Голикова заплакала во время выступления в Госдуме (ВИДЕО) - 12:07 Украинские журналисты: Эта травля уже стала нормой. Им можно все! - 12:06 Ученые NASA изучают фиолетовое Солнце - 11:56 Британская корона: Контроль над транснациональными корпорациями и мировыми рынками - 11:55 Юля Самсонова вспоминает свой первый визит на «Дом 2» - 11:49 ДОСААФ России и правительство Якутии заключили соглашение о сотрудничестве - 11:41 Попытки Киева выставить «все счета России» за Крымский мост бессмысленны — Совфед - 11:27 Шарапова о матче с Гавриловой: знаю, чего ожидать от Дарьи - 11:21 Сотрудники крупнейшего металлургического комбината Украины прервали работу - 11:20