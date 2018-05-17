Юля Самсонова вспоминает свой первый визит на «Дом 2»

Ну что ж, продолжение нашего знакомства следует. Так мы провстречались несколько месяцев, Лёша настаивал на том, чтобы я пришла к нему, но мне этого совершено не хотелось, я наверное более застенчивый человек, и такой публичности мне не хотелось. Он пригласил меня просто съездить в гости, я приняла приглашение. Заехал за мной днём, как сейчас помню на мне была скромная блузка, джинсы, туфли на высоких каблуках и минимум макияжа (тогда я думала, не буду наряжаться, а то подумают вырядилась). Ехали всю дорогу болтали ни о чем, и он даже не предупредил, что знакомство с его товарищами по телепроекту будет не таким простым. Мы подъехали к воротам, на нас одели петли (микрофоны) я даже не успела спросить зачем, ворота открылись, и я чуть не упала в обморок. Сейчас мне конечно смешно, тогда я жутко растерялась. Ну что продолжать? И да, до какого момента Вам рассказывать историю? До того, как я пришла к нему?