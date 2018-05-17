За место в элите: четыре клуба сразятся в стыковых матчах за право играть в РФПЛ

Четыре клуба в четверг вступят в борьбу за право играть в премьер-лиге чемпионата России по футболу в следующем сезоне.

Переходные матчи пройдут между командами, которые в завершившемся сезоне заняли 13-е и 14-е места в премьер-лиге, и клубами, которые финишировали на 3-м и 4-м местах в первенстве ФНЛ. "Анжи" (Махачкала) встретится с красноярским "Енисеем" на выезде, начало игры в 15:00 мск. Пермский "Амкар" примет "Тамбов" (17:30 мск). Ответные встречи пройдут 20 мая.

Матч "Енисей" — "Анжи" обслужит судья Михаил Вилков (Нижний Новгород), ассистенты - Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Воронцов (Ярославль), резервный судья - Евгений Турбин (Дмитров), инспектор - Сергей Фурса (Санкт-Петербург). Встречу "Амкар" — "Тамбов" обслужит судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург), ассистенты - Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), резервный судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), инспектор - Игорь Синер (Омск).

Команда Аленичева и Титова рвется в РФПЛ

"Енисей" под руководством двух экс-футболистов московского "Спартака" Дмитрия Аленичева и Егора Титова уверенно шел по турнирной дистанции в первой части сезона и долгое время лидировал в чемпионате. Серия неудачных матчей весной, включившая поражения от "Ротора", "Кубани", "Крыльев Советов", "Химок", не позволила сибирякам занять одно из двух первых мест и напрямую пробиться в РФПЛ. Едва ли футболисты и тренерский штаб "Енисея" могут быть довольны последними результатами, но шанс завершить сезон на мажорной ноте у них есть.

Противостоять "Енисею" будет клуб из Дагестана, который всего пять лет назад поднимался на пьедестал по итогам сезона в РФПЛ. С тех пор команда из Махачкалы не претендовала на награды и превратилась в одного из аутсайдеров премьер-лиги. Избежать прямого вылета в ФНЛ "Анжи" сумел лишь благодаря тому, что превзошел "Тосно" из Ленинградской области по дополнительным показателям (в личных встречах махачкалинцы оказались сильнее). Болельщики "Анжи" смогут бесплатно посетить первый стыковой матч с "Енисеем".

Футболист "Анжи" Хубулов о стыковых матчах с "Енисеем": наша команда сильнее

Полузащитник "Енисея" Сердер Сердеров поделился ожиданиями от матча с "Анжи".

"Стыки" в наши планы не входили. Мы долгое время лидировали, но сложилось так, что заняли третье место… Это спорт, это футбол… Понимаем всю ответственность, которая висит на нас в переходных матчах, что впервые за 80 лет можем выйти в премьер-лигу, поэтому будем играть только на победу! На "Анжи" у меня будет двойная мотивация. Еще до того, как стал известен соперник в "стыках", мне хотелось сыграть с ними больше, чем с "Тосно". Это клуб из моего родного города", - сказал Сердеров официальному сайту "Енисея".

"Амкар" Евсеева намерен отстоять место в элите

После того как пермский клуб покинул мэтр отечественного тренерского цеха Гаджи Гаджиев, казалось, что "Амкару" не удастся избежать вылета. Однако "красно-черные" сумели показать целый ряд результатов, которые позволили им занять 13-е место. Под руководством Вадима Евсеева "Амкар" не проиграл "Зениту" в Санкт-Петербурге, обыграл в Москве будущего чемпиона - столичный "Локомотив", сумел "зацепить" победы в Хабаровске, Петербурге (над "Тосно") и Екатеринбурге.

"Тамбов" уже добился большого успеха, завоевав право сыграть с переходных матчах. Команда Андрея Талалаева набрала значительно меньше очков (68), чем выигравший первенство ФНЛ "Оренбург" (84), занявшие второе место самарские "Крылья Советов" (82) и "Енисей" (81). Тем не менее на финише сезона "Тамбов" набрал приличный ход: последнее поражение в чемпионате датировано мартом. Тот факт, что команда Талалаева добилась крупной домашней победы (5:0) над "Енисеем", говорит о том, что в родных стенах "Тамбов" готов дать бой фавориту, каким и является "Амкар".

"Амкар" сделал бесплатным вход для болельщиков на стыковой матч с "Тамбовом"

"Амкар" на своем сайте сообщил, что перед первой игрой пермских болельщиков ждёт сюрприз. На автограф-сессию поклонников "Амкара" приглашает воспитанник пермской школы футбола, экс-полузащитник "Амкара", бронзовый призёр Евро-2008, обладатель Кубка УЕФА, Суперкубка УЕФА, трехкратный чемпион России в составе "Зенита" Константин Зырянов.

Также стало известно, что "Амкар" и "Тамбов" достигли договорённости о времени и месте проведения ответного матча, который состоится 20 мая. Встреча пройдёт на искусственном газоне в спортивно-тренировочном центре "Тамбов" и начнется в 18:00 мск. Инициативная группа пермских болельщиков обратилась в "Амкар" с просьбой оплатить аренду автобуса для поездки на ответную игру, клуб эту просьбу удовлетворил.