Закон о согласовании граффити прошел первое чтение в Мосгордуме

Московская городская дума приняла в первом чтении законопроект, обязывающей рекламодателей согласовывать со столичными властями размещение граффити на стенах зданий. «За» проголосовали 32 депутатов, против законопроекта выступили только двое, передает РБК.

Законопроект предполагает внесение изменений в ст. 6 закона «О благоустройстве»: органы исполнительной власти наделяются правом согласовывать размещение граффити на стенах домов Москвы, а художественный совет Москомархитектуры — курировать этот процесс. Кроме того, последует принятие подзаконных актов, регламентирующих процедуру согласования граффити и удаления несогласованных изображений.

При появлении несогласованного граффити собственник здания должен его удалить, а если он этого не сделает, закрашивание рисунка оплатит город, но потом взыщет компенсацию с владельца дома.

Автор законопроекта — глава департамента СМИ и рекламы Иван Шубин — отметил, что за последние полтора года в Москве начали «лавинообразно» появляться настенные рисунки, портящие внешний вид зданий и города в целом. По словам Шубина, назрела необходимость регулировать эту сферу и «исключить появление граффити, противоречащих нормам морали и нравственности».

В ходе чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с середины июня до середины июля, Международная федерация футбола (ФИФА) требует, чтобы на стенах домов вдоль дорог, по которым будут проезжать команды-участницы мундиаля, размещалась только реклама официальных спонсоров турнира.