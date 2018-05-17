Женский взгляд на футбол: бухгалтер — по будням, безумная фанатка — вне офиса

Футбол в каком-то смысле уже давно мировая религия, ведь он объединяет людей разных национальностей, взглядов, принципов, социальных статусов и возрастов. Среди фанатов этого вида спорта самые разные люди: ученые, домохозяйки, бизнесмены, светские львицы, донжуаны, инженеры, политики — футболу покорны все.Это доказывает и история сегодняшней нашей героини Марины: 50 лет, бухгалтер, мать двоих детей... и страстная поклонница футбола! Ее необычная история — в нашем материале в преддверии Чемпионата мира по футболу — 2018.

Моя любовь к футболу началась в далеком 1982 году, когда все мои друзья и подруги разъехались по дачам, пионерским лагерям и морям, а я, подхватив воспаление легких, в невыносимую среднеазиатскую жару вынуждена была проводить свои каникулы перед "ящиком"…

В то лето я окончательно и бесповоротно влюбилась в сборную Италии по футболу. Тогда никто не верил, что они смогут усмирить Марадону, отправить домой непобедимых бразильцев и стать в третий раз чемпионами мира!

В начале 80-х мы черпали информацию из газет, телевидения и радио, и я каждое утро просила папу купить газету "Советский спорт", чтоб не только следить за футбольными новостями, но и запомнить красивые имена итальянских футболистов, которые до сих пор звучат для меня как музыка Вивальди. Паоло Росси, Дино Дзофф, Клаудио Джентиле… Так, в седьмом классе я стала любимицей всех мальчишек, которые были поражены моими познаниями в футболе. И эти знания хет-триков, офсайдов, горчичников и групп смерти не раз помогали мне в покорении мужских сердец.

Много лет спустя, впервые попав в столицу итальянской моды, я потащила своих подруг на стадион "Сан-Сиро" любоваться на самое грандиозное дерби в мировом футболе "Милан" — "Интер". В машине удивленный таксист постоянно косился на меня и странно улыбался, а я пыталась объяснить моим подругам, какие все-таки они счастливицы, с каким трудом я купила билеты два месяца назад по интернету, как не спала ночами, чтобы поймать заветные места на великолепный стадион Джузеппе Меацца, не имея в паспорте шенгенской визы. На светофоре таксист, открыв окно, со всей свойственной итальянцам страстью стал кричать своему коллеге в соседнем такси о сумасшедшей русской, которая знает всех итальянских футболистов лучше, чем он =)

Сквозь плотные ряды болельщиков мы наконец добрались до стадиона. Разместившись на своих местах, тут же оказались в центре внимания. О, какое жестокое разочарование ждало меня, ведь я купила билеты в фанатский сектор противника! Вокруг грозная сине-черная туча из фанатов команды "Интер" ревела, кричала, топала ногами. И, как нам казалось, все указывали на наши красные куртки, которые по цвету близки к атрибутике команды "Милан".

Ситуацию спасли мои футбольные познания и любовь к итальянскому футболу, в какой-то момент из противников три русские туристки превратились в звезд "Сан-Сиро"! Мы изъяснялись на языке жестов и смеси англо-итальянского, но прекрасно понимали друг друга: так я узнала, что фанаты двух непримиримых футбольных клубов не только разделяют один стадион, но и отмечают победу своей любимой команды в одном и том же ресторане. Сосед справа стал звонить друзьям, коллегам, дядюшке в Палермо и даже, казалось, мэру Милана и по совместительству супруге владельца клуба "Интер", пытаясь забронировать нам столик в ресторане, но, увы, в тот вечер был полный аншлаг.

Через полчаса мы знали явки и пароли самых лучших ресторанов и простых тратторий, где собираются истинные любители футбола. Однако продолжить вечер нам не удалось. Утомленные созерцанием произведений искусства в многочисленных галереях, шопингом и, конечно, футболом, мы отправились в отель. На следующий день мы не мучились извечным вопросом "где поесть?", а могли выбирать — поужинать ли в модном Janino в центре Милана у Кахи Каладзе (сегодня он мэр Тбилиси) или через весь город ехать в 3 Jolie к защитнику Дженнаро Гаттузо. Мы выбрали 3 Jolie и ни разу не пожалели об этом: стильный интерьер, великолепная кухня и капитан Гаттузо с командой первоклассных поваров покорили наши и так уже покоренные сердца.

Лука, так звали нашего случайного знакомого со стадиона, тоже был здесь. Не останавливаясь, он рассказывал своим друзьями о том, как мы вчера познакомились на футбольном матче.

Бразильский футболист Вагнер Лав и Марина

А потом пришел сам великий игрок, получивший от фанатов прозвище Храброе Сердце за свою смелость и желание бороться на поле до последней секунды. Очень приветливый, улыбчивый и даже смущенный, он достал футболку со своим номером "8" и просто написал:

Марине в знак нашей дружбы.

Это потом была встреча с театром Ла Скала и опустошивший кошелек шопинг в Quadrilatero Della Moda, концерт Дэвида Гарретта в театре Smeraldo, но именно наши футбольные впечатления сделали поездку незабываемой.