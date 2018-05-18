44-летняя Хайди Клум и 28-летний Том Каулитц дебютировали на ковровой дорожке на гала-вечере amfAR

Хайди Клум и Том Каулитц

О романе 44-летней Хайди Клум и 28-летнего Тома Каулитца стало известно в начале весны. Пара, правда, свои отношения и не скрывала и практически сразу стала появляться на публике. Однако до вчерашнего дня модель и гитарист группы Tokio Hotel не посещали вместе официальные мероприятия — то ли не было особого повода, то ли хотели убедиться в серьезности своего романа. Видимо, проверку временем он прошел. Вчера Клум и Каулитц дебютировали на ковровой дорожке в рамках благотворительного гала-приема amfAR Gala Cannes.

Хайди Клум и Том КаулитцХайди Клум и Том КаулитцДля торжественного ужина Хайди выбрала белоснежное полупрозрачном платье с длинным шлейфом от Zuhair Murad, туфли от Schutz в тон ему и большое число аксессуаров (особенно сильно ей приглянулись кольца) от Lorraine Schwartz. Ее возлюбленный сыграл на контрасте и пришел на мероприятие в полностью черном наряде. Пара прекрасно гармонировала друг с другом и выглядела абсолютно счастливой: влюбленные держались за руки, целовались и постоянно улыбались. Отношения пары хоть, судя по всему, и вышли на новый уровень, а конфетно-букетный период продолжается до сих пор.

Самая красивая пара,

Будьте счастливы,

— пожелали Хайди ее подписчики в Instagram.