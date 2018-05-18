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» » 60-летний Алек Болдуин стал отцом в пятый раз

60-летний Алек Болдуин стал отцом в пятый раз


Добавлено: 18 май 2018 в 01:07, Категория: Шоу-бизнес
60-летний Алек Болдуин стал отцом в пятый раз

Алек и Хилария Болдуин с сыном

В семье 60-летнего Алека Болдуина пополнение: его 34-летняя жена Хилария родила четвертого ребенка, а для Алека малыш стал пятым наследником, так как у актера есть еще 22-летняя дочь Айрленд от брака с Ким Бейсингер.

В четверг, 17 мая, у Алека и Хиларии родился сын.

Он здесь! Он идеален! — написала счастливая мать в соцсети, опубликовав первую фотографию новорожденного ребенка.

Алек и Хилария Болдуин с новорожденным сыном

Супруги воспитывают четырехлетнюю Кармен Габриэлу, двухлетнего Рафаэля Томаса и годовалого Леонардо Энджела Чарльза, а в ноябре прошлого года чета Болдуин сообщила в Instagram, что у малышей появится еще один брат или сестра.

Хилария до последних месяцев беременности не бросала любимые занятия йогой и рассказывала о них фолловерам в соцсети. В четверг утром она опубликовала селфи и попросила их пожелать ей удачи, а через несколько часов малыш уже появился на свет.

Алек Болдуин с детьми

Хилария Болдуин с детьми

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Добавлено: 18 май 2018 в 01:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: spletnik

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