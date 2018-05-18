Алек и Хилария Болдуин стали родителями четвертого общего ребенка

Алек и Хилария Болдуин стали родителями в четвертый раз — на свет появился их третий сын! Сообщила об этом сама Хилария в инстаграме, выставив фотографию из роддома, где она позирует с мужем и малышом.



«Он здесь! Он прекрасен! 3,6 килограммов», — сообщила поклонникам супруга актера.

59-летний актер Алек Болдуин и его жена — 32-летний инструктор по йоге Хилария — являются родителями уже четырех совместных детей. 24 августа 2013 года в одной из нью-йоркских клиник она родила дочь Кармен Габриэлу, 17 июня 2015 года — сына Рафаэля Томаса, а 12 сентября 2016 года на свет появился их сын — Леонардо Энджел Чарльз Болдуин. В семье у актера царит лад. «Сегодня ровно семь лет с тех пор, как я встретила его. И с тех пор, как изменились наши жизни. Пять с половиной лет брака, почти четверо детей. Мы наслаждаемся этим временем и каждым его моментом. Секрет того, что помогает нам расти рядом друг с другом, кроется в том, что мы ставим в приоритет время, которое проводим наедине. Дети — это благословение, но они также могут вызывать напряжение в отношениях. И тогда нужно в какой-то момент просто остановиться, перезагрузиться и посмеяться. Да, мы злимся, плачем, разочаровываемся, и это помогает быть вместе. Это не сказка, это нелегко. Но это реальность, и она и есть мы. Самое важное — никогда не терять чувство юмора. Кстати, Алек только что заметил, что я всегда права», — делилась с поклонниками секретом идеального брака Хилария.



«Дни рождения мамы означают, что дети задувают за вас ваши свечи и загадывают желание за вас в этот момент. День был диким, изнурительным, но прекрасным. И ложась спать, я, как всегда, настолько ошеломлена! Мне очень повезло. У них могут быть мои свечи, мои желания, но у меня есть их любовь! Как изменились для вас дни рождения с момента рождения детей? И если у вас нет детей, как вы празднуете? Что имеет смысл для вас?» — так сама многодетная мама описывает жизнь с детьми.

О пополнении в семействе Хилария рассказала в декабре прошлого года в инстаграме. «Наши Болдуинитос принимают еще одного члена команды этой весной. Я собираюсь преподнести им особый торт, чтобы рассказать о том, кто это — мальчик или девочка. Я приготовлю его завтра в полдень. Мы так взволнованы!» — написала беременная Хилария. С вечера Хилария испекла торт, сделав коржи цветными и спрятав их под слоем крема. Верх торта она украсила словом «Baby», выложенным из розовых и синих букв — это означает что пара ждет мальчика. «Мне так хотелось, чтобы дети разрезали торт вместе с нами! Это было так весело!» — написала в Instagram Хилария, опубликовав забавные фото процесса поедания торта.