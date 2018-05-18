Алиана Устиненко утверждает, что ее доверие очень трудно завоевать

Раньше я была душа компании, имела очень много «друзей», почти каждого считала своим другом и была максимально искренна во всём. Со временем поняла, что не все, кто рядом с тобой, это твои друзья. Поняла, что друзей много не бывает. Бывают просто знакомые, коллеги, соседи, приятели, но не друзья. Спустя ряд событий в моей жизни, я стала по большей части одиночкой. В моей жизни всего лишь несколько человек, которые стоят того, чтобы потратить на них своё время. Лишь пару человек, которые знают меня ОТ и ДО. И знаете, когда я сузила свой круг общения, я поняла, что избавилась от многих факторов вокруг себя, таких как зависть, обида, злость, негатив... Теперь только я и мои люди. Остальных в свою жизнь не впускаю. Очень трудно завоевать моё доверие и самое главное не потерять.