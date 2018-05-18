Алиана Устиненко утверждает, что ее доверие очень трудно завоевать

Раньше я была душа компании, имела очень много «друзей», почти каждого считала своим другом и была максимально искренна во всём. Со временем поняла, что не все, кто рядом с тобой, это твои друзья. Поняла, что друзей много не бывает. Бывают просто знакомые, коллеги, соседи, приятели, но не друзья. Спустя ряд событий в моей жизни, я стала по большей части одиночкой. В моей жизни всего лишь несколько человек, которые стоят того, чтобы потратить на них своё время. Лишь пару человек, которые знают меня ОТ и ДО. И знаете, когда я сузила свой круг общения, я поняла, что избавилась от многих факторов вокруг себя, таких как зависть, обида, злость, негатив... Теперь только я и мои люди. Остальных в свою жизнь не впускаю. Очень трудно завоевать моё доверие и самое главное не потерять.
АктуальноКак народ Галицкой Руси перепрошили в украинцев и ненавистников «москалей» - 09:06 Матвиенко посетит КНДР и Южную Корею - 09:13 Прокуратура подозревает одного из мэров на Донетчине в служебном подлоге - 09:21 Ольга Зайцева заявила, что если ее позовут, готова пойти работать в СБР - 09:21 На Донбассе погиб украинский военный, еще двое бойцов получили ранения - 09:35 Лучшие завтраки в Москве - 10:00 Катя Родина отказалась от лечения в больнице - 10:02 Американских пловцов из-за допинга лишили золота ЮЧМ, которое перейдет россиянам - 10:13 Идейный враг России и его глобальная теория - 10:19 Дегтярев: Выступление на Олимпиаде без нацфлага - специфическая дискриминация - 10:28 В ходе Всеармейского этапа конкурса «Снайперский рубеж-2018» конкурсанты - 10:32 Вашингтон назвал главную негативную сторону открытия Крымского моста - 10:34 Порошенко и Захарова прокомментировали запуск Крымского моста - 10:34 Сенцов объявил бессрочную голодовку в колонии - 10:35 Против Навального могут возбудить дело из-за ролика об усадьбе Тулеева - 10:35 Россию причислили к лидерам экономической преступности наравне с Угандой - 10:36 ФАС отказалась распространять закон о рекламе на YouTube - 10:36
Новости » Шоу-бизнес » Алиана Устиненко утверждает, что ее доверие очень трудно завоевать
Алиана Устиненко утверждает, что ее доверие очень трудно завоевать
Добавлено: 18 май 2018 в 08:07, Категория: Шоу-бизнес
Материалы по теме:
Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 18 май 2018 в 08:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
Добавить комментарий
Популярное на сегодняеще новости
Новости Россииеще новости
Новости шоу-бизнесаеще новости
Новости политикиеще новости
Новости экономикиеще новости
Новости обществаеще новости
Впервые в конкурсе Суворовский натиск задачи выполняются совместно с артиллерийскими подразделениями
Происшествияеще новости
Новости Украиныеще новости
Мировые новостиеще новости
Лента новостей
Помпео и глава МИД Швеции обсудили «Северный поток-2» - 04:27 Суд вернул Насирову украинский паспорт - 04:06 Под Авдеевкой погиб один из главарей боевиков «ДНР» - 03:49 Вулкан Килауэа на Гавайях выбросил столб пепла высотой девять километров - 03:48 Глава WADA: возможно, письмо от спортивных властей РФ - самое важное, что у нас есть - 03:42 «Порошенко не прошёл испытание на демократию»: почему в ЕС настаивают на замене состава - 03:07 На Украине хотят отнять у России Крымский мост вместе с Крымом - 02:13 Шарапова: возвращение посева на турнирах является моей целью - 01:49 В Израиле назвали основное условие урегулирования конфликта с Палестиной - 01:48 Возлюбленная футболиста мадридского «Реала» вызвала фурор в соцсетях откровенными снимками - 01:34 Сенат США утвердил Джину Хаспел на посту директора ЦРУ - 01:28 60-летний Алек Болдуин стал отцом в пятый раз - 01:07 Трамп: Евросоюз ужасно относится к США - 00:48 Кардиологи рекомендуют есть рыбу для укрепления здоровья сердца - 00:41
Последние новости
Порошенко ввел новые санкции против РФ и продлил старые - 08:59 Вымирание остановит «коммунизм» для многодетных семей - 08:48 Впервые в конкурсе Суворовский натиск задачи выполняются совместно с артиллерийскими подразделениями - 08:21 Василевский признан первой звездой дня в НХЛ - 08:13 Алиана Устиненко утверждает, что ее доверие очень трудно завоевать - 08:07 Море крови и ряды убитых дельфинов: как силовики РФ схватили украинских варваров (ФОТО 18+) - 07:55 В воинской части под Львовом был убит начальник караула - 07:35 Собянин заявил о сокращении вредных выбросов в Москве? - 07:14 «Шанс есть, но время на исходе»: учёные предрекли человечеству скорую неизлечимую эпидемию - 07:06 Украина всадила нож в спину Западу в борьбе с Россией (ФОТО, ВИДЕО) - 06:28 Союз журналистов Украины заявил о нежелании властей расследовать нападения на работников СМИ - 06:07 Инопланетное вторжение на Землю началось: уфологи засняли во Флориде открывшийся портал - 06:03 Вышиванка как символ национальной трагедии - 05:27