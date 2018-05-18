Альтернативы повышению пенсионного возраста обсудят эксперты

Совершенствование пенсионной системы обсудят эксперты на «круглом столе» в Госдуме, который проведёт 18 мая первый заместитель председателя Комитета по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов.

«Совершенно очевидно, что пенсионная система находится в кризисе. Правительство предложило в качестве единственной альтернативы повышение пенсионного возраста. Но мы хотим рассмотреть и другие пути, причём пригласили экспертов, которые отстаивают как программу-максимум, а именно переход к распределительной системе и отмену накопительно-страховой, так и те, которые видят некоторые перспективы в совершенствовании действующей системы. Заранее ничего не предрешаем — главное выслушать все мнения и выработать альтернативу повышению пенсионного возраста», — сообщил Емельянов «Парламентской газете».

Выступая в Госдуме 8 мая, Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшее время в палату будут внесены предложения о повышении пенсионного возраста.

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