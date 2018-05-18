Арестован подельник Пирумова в деле о хищениях при строительстве зданий Эрмитажа

Басманный суд Москвы арестовал второго фигуранта уголовного дела о хищениях при строительстве запасников Эрмитажа. Как сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Юнона Царева, руководитель группы компаний «Роспан» Никита Колесников взят под стражу до 16 июля.

Ранее такую же меру пресечения получил экс-замминистра культуры Григорий Пирумов.

Ранее оба были осуждены по «делу реставраторов», сумма ущерба составила 160 млн рублей.

В нынешнем деле о хищении средств, выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа, сумма ущерба оценивается в 860 млн рублей.