Автор статьи о бомбежке Крымского моста пожаловался на угрозы

Американский журналист Том Роган в своей колонке для Washington Examiner заявил, что получает угрозы в Twitter в связи со своей статьей о Крымском мосте.

«Спикер Владимира Путина Дмитрий «часы» Песков назвал мою статью «безумием» и говорит, что российское правительство открыло против меня дело. Боты и смесь из российских ультранационалистов действуют в Twitter, где я получил не менее 40 угроз смерти и около 20 угроз моей семье», — написал Роган.

По его словам, он не жалеет о том, что написал статью. Журналист также пояснил, что предлагал взорвать мост при условии отсутствия жертв среди мирного населения.

Ранее Следком открыл дело против Рогана за призыв «бомбить Крымский мост».

Фото: YouTube