Бывшему замминистра Пирумову перед решением об аресте в суд вызвали скорую помощь

Перед оглашением решения по ходатайству об аресте бывшего заместителя министра культуры РФ Григория Пирумова в Басманный суд Москвы была вызвана скорая помощь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Пирумову стало плохо. Он пожаловался на духоту. В суд вызвана скорая помощь», — сказали там.

На заседании Пирумов сообщил, что Эрмитаж сам проводит отбор подрядчиков и контролирует ход работ, поэтому у него не было возможности похитить деньги.

Адвокаты просили суд отправить экс-чиновника под домашний арест, приложив к делу личное поручительство академика Евгения Велихова с просьбой отпустить обвиняемого.

Накануне СК сообщил, что возбуждено уголовное дело о мошенничестве по факту хищения выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа. Речь шла о сумме не менее 450 млн рублей.

18 мая стало известно, что сумма ущерба, нанесенного музею, оценивается в 860 млн рублей.