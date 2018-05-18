Чечня внесла в Госдуму законопроект о продлении полномочий президента

На рассмотрение в Госдуму внесен проект закона об изменении срока нахождения на должности президента России. 10 мая парламент Чечни единогласно одобрил внесение соответствующих поправок в Конституцию РФ.

Изменения предлагается внести в часть 3 статьи 81 Конституции с тем, чтобы увеличить продолжительность президентства одного и того же лица с двух до трех сроков подряд.

«На фоне сложившейся сложной внешней политической обстановки важно сохранить преемственность государственной власти», — указано в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее президент Владимир Путин сказал, что не намерен вновь участвовать в выборах на пост президента в 2030 году. Его полномочия истекают в 2024 году.