Для появления новых видов млекопитающих достаточно острова площадью 10 000 квадратных километров

Группа ученых под руководством Лоуренса Хейни (Lawrence Heaney) из Филдовского музея естественной истории в Чикаго решила опередить, какова необходимая минимальная площадь ареала, чтобы на ней происходило образование новых видов млекопитающих. Для ответа на этот вопрос, ученые исследовали островную фауну.

Долгое время Хейни исследовал состав и распределение млекопитающих на Лусоне – самом крупном острове Филиппин. Он обнаружил, что на его площади в 105 000 квадратных километров имеется 66 видов млекопитающих, не считая летучих мышей. Но расхождение видов от общего предка, конечно, могло происходить и на островах меньшей площади, поэтому Хейни и его коллеги начали работу на Миндоро, седьмом по размеру филиппинском острове, площадь которого составляет 10571 квадратный километр.

С 2013 года ученые проводили инвентаризацию млекопитающих на Миндоро. В частности они обратили внимание на небольших грызунов, относившихся к роду филиппинских горных мышей (Apomys). Представители этого рода встречаются только на Филиппинах. Они обычно живут в лесной подстилке горных лесов и питаются земляными червями и другими беспозвоночными. Генетический анализ показал, что среди горных мышей, пойманных на Миндоро, есть представители четырех разных видов. Три из них обитают каждый на своей горе, а четвертый встречается на более низкой высоте. Все эти виды происходят от одного предка, который попал на Миндоро с Лусона около 2,6 млн. лет назад. Таким образом, Миндоро теперь претендует на роль самого маленького острова, где отмечена дивергенция видов у млекопитающих. По мнению Лоуренса Хейни, видообразованию способствовал рельеф острова, который обеспечил изоляцию популяций.

Исследование опубликовал Journal of Biogeography.