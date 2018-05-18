Движение либералов Литвы будет судиться с департаментом госбезопасности

Совет Движения либералов Литвы принял решение подать в суд на департамент государственной безопасности. Возмущение политиков вызвала справка департамента о том, будто партия создана концерном MG Baltic и полностью им управляется.

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В политической организации считают, что такие утверждения причинили ущерб деловой репутации партии. Её лидер Эугениюс Гентвилас требует опровергнуть их. Он также обратил внимание и на тот факт, что если бы Движение либералов контролировалось концерном, то тот должен был бы содержать партию, а на самом деле, по словам Гентвиласа, MG Baltic предоставил больше финансовой помощи оппонентам либералов — «Союзу отечества — христианским демократам» (консерваторы).

Скандал в Литве разразился в связи с парламентским расследованием влияния бизнеса на политические процессы. В центре скандала — указанный концерн. Бывшего лидера Движения либералов Элигиюса Масюлиса и других политиков обвинили в получении взяток от MG Baltic. Сам концерн, обвинённый в коррупции и негативном влиянии на политические процессы в стране, обратился в участковый суд Вильнюса с просьбой признать не соответствующими данные, предоставленные департаментом госбезопасности.

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