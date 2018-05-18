Дворкович избран сопредседателем «Сколково»

Бывший замглавы правительства Аркадий Дворкович избран сопредседателем совета, управляющего фондом «Сколково».

«Совместно с Виктором Вексельбергом г-н Дворкович станет определять основные стратегические векторы развития фонда», — говорится в заявлении «Сколково».

Согласно уставу фонда, его совет возглавляют два сопредседателя на общественных началах, один из которых является президентом «Сколково» (Виктор Вексельберг). Вторым сопредседателем до конца 2017 года был бывший президент Intel Крейг Барретт. Теперь его место занял Дворкович.

В период работы в правительстве Дворкович отвечал за инновации и был председателем попечительского совета Сколковского института науки и технологий. В новое правительство он назначен не был.