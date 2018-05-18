Джеймс Блант о хите You’re Beautiful, армии и свадьбе принца Гарри

Показать меню
Актуально
Панков: волейболисткам сборной РФ не хватает опыта для более сконцентрированной - 20:21 Панков: волейболисткам сборной РФ не хватает опыта для более сконцентрированной игры Доверяй, но изучай - 20:35 Доверяй, но изучай Дворкович может возглавить «Сколково» наполовину - 20:40 Дворкович может возглавить «Сколково» наполовину В дом прокурора в Ингушетии бросили гранату - 20:41 В дом прокурора в Ингушетии бросили гранату Германия получила образец «Новичка» от перебежчика из России - 20:41 Германия получила образец «Новичка» от перебежчика из России Партия Пашиняна поддержала требования протестующих об отставке мэра Еревана - 20:41 Партия Пашиняна поддержала требования протестующих об отставке мэра Еревана «Спартак» и «Динамо» оштрафованы на 620 тысяч рублей из-за болельщиков - 20:41 «Спартак» и «Динамо» оштрафованы на 620 тысяч рублей из-за болельщиков Пожар у поселка Пугачево в Удмуртии распространился на 50 гектаров - 20:42 Пожар у поселка Пугачево в Удмуртии распространился на 50 гектаров Бесплатный Wi-Fi появился в 400 петербургских автобусах - 20:49 Бесплатный Wi-Fi появился в 400 петербургских автобусах В РФ горят военные склады - 21:00 В РФ горят военные склады Юнармейский лагерь «Штормовой» завершил военно-спортивную смену - 21:42 Юнармейский лагерь «Штормовой» завершил военно-спортивную смену Федор Емельяненко поддержал выдвижение Александра Попова на пост главы ОКР - 21:49 Федор Емельяненко поддержал выдвижение Александра Попова на пост главы ОКР В одной из школ штата Иллинойс произошла стрельба - 21:55 В одной из школ штата Иллинойс произошла стрельба Задержание 60 французских спецназовцев в Сирии - подробности - 21:56 Задержание 60 французских спецназовцев в Сирии - подробности Официально объявлены обязанности принца Джорджа и принцессы Шарлотты на свадьбе - 22:02 Официально объявлены обязанности принца Джорджа и принцессы Шарлотты на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри «Еврохим» ушел с украинского рынка удобрений - 22:12 «Еврохим» ушел с украинского рынка удобрений Погибший член экспертного совета «ЕР» не смог выплатить долг в 49 млн рублей - 22:12 Погибший член экспертного совета «ЕР» не смог выплатить долг в 49 млн рублей
» » Джеймс Блант о хите You’re Beautiful, армии и свадьбе принца Гарри

Джеймс Блант о хите You’re Beautiful, армии и свадьбе принца Гарри


Добавлено: 18 май 2018 в 19:07, Категория: Шоу-бизнес
Джеймс Блант о хите You’re Beautiful, армии и свадьбе принца Гарри

15 мая Джеймс Блант посетил Санкт-Петербург, где выступил со своими хитами, а 16 мая вышел на сцену московского «Крокус Сити Холла». По такому случаю, журналисты Hello! взяли интервью у певца, где тот рассказал о хите 14-летней давности, службе в армии и свадьбе принца Гарри.

Песня Джеймса You’re Beautiful была названа хитом. До сих пор она вызывает особый трепет в душе у слушателей. Они ассоциируют Бланта именно с песней 14-летней давности, что сам певец считает забавным. Возможно, вы не поняли, о чем именно была песня. «Песня-то на самом деле про парня-сталкера, который следит за девушкой, а затем сводит счеты с жизнью. Довольно странно считать ее романтичной, согласитесь? А с другой, я знаю, что многие слушали ее во время поворотных моментов в жизни: начала отношений, свадеб. Поэтому мне не обидно. Лишний раз сыграть эту песню я не против».

Блант прослужил шесть лет, хотя в Великобритании это не обязательно. Как говорит певец, в его семье все мужчины служили в армии. «К тому же, военное жалованье оплачивало мои расходы на учебу, а подготовка и определенный круг общения во многом сформировали меня. Многие мои песни были написаны во время службы. И ушел я оттуда потому, что с 14 лет хотел заниматься музыкой и в какой-то момент понял, что, если не попробую исполнить свою мечту сейчас, буду жалеть об этом до конца жизни. И уволился».

Исполнитель даже охранял саму Елизавету II. «Я исполнял эти обязанности три года, носил специальный мундир, плюмаж, шапку — все то, что вы наверняка видели на королевской страже в Лондоне. А королева… она просто стояла рядом».


Бланта многое связывает с королевской семьей: его жена — внучка восьмого герцога Веллингтона. Во время служения королеве, Джеймс обзавелся другом — принцем Гарри. Правда, выступить на его свадьбе у Бланта не получится, ведь тот будет в турне и физические не успеет появиться на свадьбе Гарри и Меган 19-го числа. Артист отметил, что если бы побывал на свадьбе друга, то исполнил бы песню Time Of Our Lives из последнего альбома. «Ее многие называют свадебной. Но это лишь один из вариантов».

Новый альбом артиста более ритмичен, чем романтичен, как было раньше. Блант отмечает, что рано или поздно он бы поменял свой стиль. «Просто я уже выпустил четыре романтичных пластинки и понял, что пора меняться: перестать быть просто парнем, который поет под гитару грустные песни. Я сам изменился — остепенился, стал отцом (в 2014 году Джеймс женился на адвокате Софии Уэллсли, а в 2016-м у пары родился сын — Ред.). И поэтому я два года записывал новый альбом со своими друзьями — Эдом Шираном и Райаном Теддером из One Republic. В итоге получилось новое звучание, которое, надеюсь, понравится моим слушателям. И не волнуйтесь, старые хиты на концерте вы тоже услышите».


Материалы по теме:

Устранила конкурентку: Меган Маркл “избавилась” от бывшей девушки принца Гарри
Виктория Бекхэм проговорилась о предстоящей свадьбе принца Гарри и Меган Маркл
Не «Despacito»: названа самая популярная песня в России в уходящем году
В Букингемском дворце высказались насчет помолвки принца Гарри и Меган Маркл
Добавлено: 18 май 2018 в 19:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: starslife

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Кейт Миддлтон, королева Елизавета II и другие собрались на репетиции свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

Кейт Миддлтон, королева Елизавета II и другие собрались на репетиции свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

Отчет ОЗХО по «химатакам» в Идлибе вызвал недоумение в Минобороны РФ

Отчет ОЗХО по «химатакам» в Идлибе вызвал недоумение в Минобороны РФ

Меган Маркл просит оставить в покое своего отца, который не появится на ее свадьбе

Меган Маркл просит оставить в покое своего отца, который не появится на ее свадьбе

Словенская Планица примет ЧМ-2023 по лыжным видам спорта

Словенская Планица примет ЧМ-2023 по лыжным видам спорта

Новости России
еще новости
Патрушев пообещал обеспечить продовольственную безопасность РФ

Патрушев пообещал обеспечить продовольственную безопасность РФ

Миграционный кризис в Европе решится после восстановления Сирии— Путин

Миграционный кризис в Европе решится после восстановления Сирии— Путин

Слишком много вице-премьеров. Жириновский раскритиковал новое правительство

Слишком много вице-премьеров. Жириновский раскритиковал новое правительство

Коновалов: Минюст не приравняет криптовалюту к наличным деньгам

Коновалов: Минюст не приравняет криптовалюту к наличным деньгам

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Сестра Меган Маркл попала в автомобильную аварию

Сестра Меган Маркл попала в автомобильную аварию

Джеймс Блант о хите You’re Beautiful, армии и свадьбе принца Гарри

Джеймс Блант о хите You’re Beautiful, армии и свадьбе принца Гарри

Юля Ефременкова и Сергей Кучеров обоюдно решили расстаться

Юля Ефременкова и Сергей Кучеров обоюдно решили расстаться

Sabi Miss поддержала 9-летнюю рэпершу матершинницу из Лос-Анджелеса

Sabi Miss поддержала 9-летнюю рэпершу матершинницу из Лос-Анджелеса

Новости политики
еще новости
Ярош назвал имена тех, кто ликвидировал главаря боевиков

Ярош назвал имена тех, кто ликвидировал главаря боевиков "Мамая" на Донбассе

Путин подписал указы о назначениях нового состава правительства

Путин подписал указы о назначениях нового состава правительства

С Порошенко шутки плохи: глава Украины дерзко осадил чиновника за юмор

С Порошенко шутки плохи: глава Украины дерзко осадил чиновника за юмор

В Москве резко ответили на призыв Корчинского превратить Крымский мост в «виселицу»

В Москве резко ответили на призыв Корчинского превратить Крымский мост в «виселицу»

Новости экономики
еще новости
Известный политолог дал пессимистичный прогноз относительно состояния экономики Украины

Известный политолог дал пессимистичный прогноз относительно состояния экономики Украины

Газпром увеличил поставки газа на оккупированный Донбасс

Газпром увеличил поставки газа на оккупированный Донбасс

С наступлением лета в Киеве могут вновь поднять тарифы на коммунальные услуги

С наступлением лета в Киеве могут вновь поднять тарифы на коммунальные услуги

Цены на нефть обновили 2-х летний рекорд

Цены на нефть обновили 2-х летний рекорд

Новости общества
еще новости
ВСУ пошли на прорыв из «котла» под Горловкой; Путин напомнил о выходе по Донбассу

ВСУ пошли на прорыв из «котла» под Горловкой; Путин напомнил о выходе по Донбассу

Главком ВМФ России откроет акцию «Ночь музеев» в Центральном военно-морском музее в Санкт-Петербурге

Главком ВМФ России откроет акцию «Ночь музеев» в Центральном военно-морском музее в Санкт-Петербурге

ВКС заявили о неожиданных итогах полета Ту-95 у берегов Аляски

ВКС заявили о неожиданных итогах полета Ту-95 у берегов Аляски

Кабинет Министров Украины меняет схему оплаты труда шахтеров

Кабинет Министров Украины меняет схему оплаты труда шахтеров

Происшествия
еще новости
«Ошибочка вышла»: в США военный вертолет сбросил боеприпасы на крышу школы

«Ошибочка вышла»: в США военный вертолет сбросил боеприпасы на крышу школы

В Башкирии на трассе Уфа - Оренбург «скоростном» ДТП с экскаватором погибли 6 человек

В Башкирии на трассе Уфа - Оренбург «скоростном» ДТП с экскаватором погибли 6 человек

В центре Ростова-на-Дону произошло дерзкое ограбление Сбербанка

В центре Ростова-на-Дону произошло дерзкое ограбление Сбербанка

Из-за извергающегося вулкана на Гавайях объявили красный уровень тревоги

Из-за извергающегося вулкана на Гавайях объявили красный уровень тревоги

Новости Украины
еще новости
Во Львове отменили концерт украинского певца из-за многочисленных гастролей в РФ

Во Львове отменили концерт украинского певца из-за многочисленных гастролей в РФ

Вот вам и «рюмка водки на столе» — Григорий Лепс попал в больницу с переломом ребер

Вот вам и «рюмка водки на столе» — Григорий Лепс попал в больницу с переломом ребер

В Донбассе число блокпостов уменьшат почти в два раза

В Донбассе число блокпостов уменьшат почти в два раза

Командующий ООС призвал Хуга повлиять на провокации боевиков

Командующий ООС призвал Хуга повлиять на провокации боевиков

Мировые новости
еще новости
Злоумышленник устроил стрельбу в гольф-клубе Дональда Трампа

Злоумышленник устроил стрельбу в гольф-клубе Дональда Трампа

Ученые нашли неожиданные полезные свойства табака

Ученые нашли неожиданные полезные свойства табака

В России предложили добавить Владимиру Путину еще один президентский срок

В России предложили добавить Владимиру Путину еще один президентский срок

Боевики в Троицком убили ребенка и родителей

Боевики в Троицком убили ребенка и родителей




Лента новостей
Россия впервые выиграла у Украины спор в рамках ВТО - 18:27 Россия впервые выиграла у Украины спор в рамках ВТОЕдинороссов будут лишать партбилетов за моральный облик - 18:26 Единороссов будут лишать партбилетов за моральный обликОлег Дерипаска ушел из совета директоров «Русала» - 18:26 Олег Дерипаска ушел из совета директоров «Русала»Во Львове отменили концерт украинского певца из-за многочисленных гастролей в РФ - 18:21 Во Львове отменили концерт украинского певца из-за многочисленных гастролей в РФЗлоумышленник устроил стрельбу в гольф-клубе Дональда Трампа - 18:14 Злоумышленник устроил стрельбу в гольф-клубе Дональда ТрампаЮля Ефременкова и Сергей Кучеров обоюдно решили расстаться - 17:56 Юля Ефременкова и Сергей Кучеров обоюдно решили расстатьсяSabi Miss поддержала 9-летнюю рэпершу матершинницу из Лос-Анджелеса - 17:35 Sabi Miss поддержала 9-летнюю рэпершу матершинницу из Лос-АнджелесаСезонное обновление в ресторанах Москвы - 17:34 Сезонное обновление в ресторанах МосквыПутин подписал указы о назначениях нового состава правительства - 17:28 Путин подписал указы о назначениях нового состава правительстваВ семье горе – пьющий муж – что делать? - 17:26 В семье горе – пьющий муж – что делать?Вот вам и «рюмка водки на столе» — Григорий Лепс попал в больницу с переломом ребер - 17:21 Вот вам и «рюмка водки на столе» — Григорий Лепс попал в больницу с переломом реберС Порошенко шутки плохи: глава Украины дерзко осадил чиновника за юмор - 17:20 С Порошенко шутки плохи: глава Украины дерзко осадил чиновника за юморПутин прокомментировал выздоровление Скрипаля - 17:08 Путин прокомментировал выздоровление СкрипаляЕврокомиссия заявила о противодействии «антииранским» санкциям США на территории ЕС - 16:49 Еврокомиссия заявила о противодействии «антииранским» санкциям США на территории ЕС
Последние новости
ВСУ пошли на прорыв из «котла» под Горловкой; Путин напомнил о выходе по Донбассу - 20:07 ВСУ пошли на прорыв из «котла» под Горловкой; Путин напомнил о выходе по Донбассу Патрушев пообещал обеспечить продовольственную безопасность РФ - 19:49 Патрушев пообещал обеспечить продовольственную безопасность РФ Путин и Меркель высказались по поводу ареста Вышинского - 19:35 Путин и Меркель высказались по поводу ареста Вышинского Ярош назвал имена тех, кто ликвидировал главаря боевиков "Мамая" на Донбассе - 19:28 Ярош назвал имена тех, кто ликвидировал главаря боевиков СРОЧНО: МиГ-31 загорелся в Пермском крае - 19:21 СРОЧНО: МиГ-31 загорелся в Пермском крае Сестра Меган Маркл попала в автомобильную аварию - 19:07 Сестра Меган Маркл попала в автомобильную аварию Джеймс Блант о хите You’re Beautiful, армии и свадьбе принца Гарри - 19:07 Джеймс Блант о хите You’re Beautiful, армии и свадьбе принца Гарри «Ошибочка вышла»: в США военный вертолет сбросил боеприпасы на крышу школы - 19:01 «Ошибочка вышла»: в США военный вертолет сбросил боеприпасы на крышу школы Стрельба в школе в Техасе, не менее 8 погибших - 18:56 Стрельба в школе в Техасе, не менее 8 погибших Миграционный кризис в Европе решится после восстановления Сирии— Путин - 18:49 Миграционный кризис в Европе решится после восстановления Сирии— Путин На Донбассе ранен российский оператор (+ВИДЕО) - 18:35 На Донбассе ранен российский оператор (+ВИДЕО) На полицейского возбудили дело за «унижающий русских» пост «ВК» - 18:28 На полицейского возбудили дело за «унижающий русских» пост «ВК» Экс-инспектора ДПС в Татарстане заподозрили в похищении человека - 18:28 Экс-инспектора ДПС в Татарстане заподозрили в похищении человека
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"