Джеймс Блант о хите You’re Beautiful, армии и свадьбе принца Гарри

15 мая Джеймс Блант посетил Санкт-Петербург, где выступил со своими хитами, а 16 мая вышел на сцену московского «Крокус Сити Холла». По такому случаю, журналисты Hello! взяли интервью у певца, где тот рассказал о хите 14-летней давности, службе в армии и свадьбе принца Гарри.



Песня Джеймса You’re Beautiful была названа хитом. До сих пор она вызывает особый трепет в душе у слушателей. Они ассоциируют Бланта именно с песней 14-летней давности, что сам певец считает забавным. Возможно, вы не поняли, о чем именно была песня. «Песня-то на самом деле про парня-сталкера, который следит за девушкой, а затем сводит счеты с жизнью. Довольно странно считать ее романтичной, согласитесь? А с другой, я знаю, что многие слушали ее во время поворотных моментов в жизни: начала отношений, свадеб. Поэтому мне не обидно. Лишний раз сыграть эту песню я не против».

Блант прослужил шесть лет, хотя в Великобритании это не обязательно. Как говорит певец, в его семье все мужчины служили в армии. «К тому же, военное жалованье оплачивало мои расходы на учебу, а подготовка и определенный круг общения во многом сформировали меня. Многие мои песни были написаны во время службы. И ушел я оттуда потому, что с 14 лет хотел заниматься музыкой и в какой-то момент понял, что, если не попробую исполнить свою мечту сейчас, буду жалеть об этом до конца жизни. И уволился».

Исполнитель даже охранял саму Елизавету II. «Я исполнял эти обязанности три года, носил специальный мундир, плюмаж, шапку — все то, что вы наверняка видели на королевской страже в Лондоне. А королева… она просто стояла рядом».



Бланта многое связывает с королевской семьей: его жена — внучка восьмого герцога Веллингтона. Во время служения королеве, Джеймс обзавелся другом — принцем Гарри. Правда, выступить на его свадьбе у Бланта не получится, ведь тот будет в турне и физические не успеет появиться на свадьбе Гарри и Меган 19-го числа. Артист отметил, что если бы побывал на свадьбе друга, то исполнил бы песню Time Of Our Lives из последнего альбома. «Ее многие называют свадебной. Но это лишь один из вариантов».

Новый альбом артиста более ритмичен, чем романтичен, как было раньше. Блант отмечает, что рано или поздно он бы поменял свой стиль. «Просто я уже выпустил четыре романтичных пластинки и понял, что пора меняться: перестать быть просто парнем, который поет под гитару грустные песни. Я сам изменился — остепенился, стал отцом (в 2014 году Джеймс женился на адвокате Софии Уэллсли, а в 2016-м у пары родился сын — Ред.). И поэтому я два года записывал новый альбом со своими друзьями — Эдом Шираном и Райаном Теддером из One Republic. В итоге получилось новое звучание, которое, надеюсь, понравится моим слушателям. И не волнуйтесь, старые хиты на концерте вы тоже услышите».