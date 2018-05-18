Единороссов будут лишать партбилетов за моральный облик

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил «Ведомостям», что 21 мая на партийной конференции будет предложена внутрипартийная система оценки депутатов всех уровней.

«Оцениваться будет не только их активность в ходе региональных недель, но и в первую очередь обратная связь с избирателями в конкретном округе, выполнение наказов, предвыборных программ, будет оцениваться их адекватность в отношении с людьми, в части культуры, поведения, морального облика», — сообщил он.

Турчак отметил, что его однопартийцы попадают в неприятные бытовые ситуации. Поэтому система оценок будет интегральной, так как по закону отзывать депутатов на этом основании нельзя.

«Но накопительная система баллов будет иметь огромное значение при принятии решения о поддержке того или иного депутата, для его выдвижения на праймериз», — пояснил он.

Собеседник «Ведомостей» уточнил, что для этого на разных региональных уровнях вскоре будут созданы спецкомиссии. Точную технологию оценки в ближайшее время разработают партийные юристы.