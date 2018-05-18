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Эффективный капремонт: лучшими практиками ударят по злоупотреблениям


Добавлено: 18 май 2018 в 05:35,
Эффективный капремонт: лучшими практиками ударят по злоупотреблениям

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Липатов проведёт «круглый стол» на тему «Нормативное регулирование реализации региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

На мероприятии в Совете Федерации будут обсуждаться наиболее успешные региональные практики капитального ремонта, вопросы совершенствования механизмов нормативного регулирования, повышения эффективности целевых программ капремонта общего имущества в многоквартирных жилых зданиях.

В Совете Федерации вопросы капитального ремонта находятся на особом контроле ещё и в связи с тем, что в феврале 2018 года Генеральный прокурор Юрий Чайка в ходе расширенной коллегии ведомства объявил о коррупции при выполнении программы капремонта в регионах. Читайте по теме

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Как заявил генпрокурор в ходе совещания, на котором присутствовал президент Владимир Путин, следы злоупотреблений выявлены в деятельности региональных фондов по капремонту.

По данным Генпрокуратуры, в 2017 году каждый пятый дом, включённый в график, остался не отремонтированным. Именно поэтому отрасль нуждается в положительной динамике.

Участники обсудят лучшие региональные практики капитального ремонта для дальнейшего их распространения по всей стране.

В обсуждении примут участие представители Минстроя РФ и Федеральной антимонопольной службы, органов исполнительной власти субъектов РФ, руководители региональных фондов капитального ремонта многоквартирных домов.

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Добавлено: 18 май 2018 в 05:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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