Экс-инспектора ДПС в Татарстане заподозрили в похищении человека

Управление СК РФ по Татарстану возбудило уголовное дело в отношении 27-летнего бывшего инспектора ГИБДД и его 38-летнего знакомого по статьям о похищении человека и вымогательстве.

Следователи считают, что в 27 апреля 2018 года в городе Буинске в одном из развлекательных заведений подозреваемым не понравилась походка 29-летнего местного жителя. Несмотря на его заявление о недавней операции на позвоночник, мужчина был избит, усажен в машину и вывезен из города.

Там его снова избили и под угрозой убийства потребовали заплатить 15 тысяч рублей за то, что, защищаясь, он бросил в одного из нападавших бутылку. Подозреваемые надели на потерпевшего наручники, обвязали его буксировочным тросом и заставили пробежать за автомобилем несколько десятков метров. После того как мужчина согласился на их требования, его отвезли в город.

Подозреваемые заключены под стражу, от дачи показаний отказались. Расследование уголовного дела продолжается.