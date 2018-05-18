Экс-командир харьковского Беркута выйдет из-под стражи

В пятницу, 18 мая, бывший сотрудник Беркута Виктор Шаповалов, находясь в больнице, отказал суду в проведении заседания со ссылкой на состояние здоровья. Об этом сообщил прокурор Департамента спецрасследований ГПУ Валерий Смирнов.

«Обвиняемому сделали операцию. Сегодня Шаповалова перевели из реанимации в стационарную палату. Мы пытались провести судебное заседание через видеоконференцию с медицинским учреждением, но он отказался участвовать. Суд не имеет права его заставить… У обвиняемого сегодня в 24:00 автоматически истекает срок действия меры пресечения», — сказал прокурор.

До этого экс-беркутовец имел меру пресечения в виде содержания под стражей (до 19 мая). Таким образом, после отказа Шаповалова, срок его ареста истекает 19 мая, с него снимут охрану.

Он подчеркнул, что в дальнейшем сторона обвинения будет решать вопрос о вручении ходатайства об избрании меры пресечения, но еще некоторое время Шаповалов не будет находиться под действием меры пресечения в виде содержания под стражей.

«У нас нет ни единой информации, что болезнь фейковая, он действительно находится в тяжелом состоянии. Диагноз медицинский я не имею права озвучивать», — сказал Смирнов.