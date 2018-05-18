En+ представит Вашингтону план по выводу компании из-под санкций

En+ Group попросит Минфин США продлить срок, определенный для снижения доли Олега Дерипаски в группе. Сейчас он назначен на 6 июня 2018 года. Как сообщает Reuters со ссылкой на близкие к компании источники, 18 мая на заседании совета директоров был принят план по выводу En+ Group из-под американских санкций.

Собеседник агентства рассказал, что компания все еще ищет покупателя на долю Олега Дерипаски, которая будет снижена до менее 50%.

Напомним, 18 мая совет директоров компании принял отставку Олега Дерипаски. На его место был назначен Филипп Мелфей. Российский бизнесмен также пообещал не выставлять свою кандидатуру на предстоящем собрании акционеров. Все эти решения были приняты в соответствии с планом, призванном вывести компанию из-под санкций США.